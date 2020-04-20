Цена на «дизель» осталась на прежнем уровне — 47,99 руб. Отметим, в конце марта в «Нефтехимпроме» также произошло снижение цен — АИ-92 подешевел на 50 коп. В пермском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», лидере по количеству АЗС в регионе, сообщили, что своих ценников не меняли.

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,5K

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,8K

Общество В России принято постановление о максимальных выплатах безработным По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно. 49

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 52

Энергетика Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.

Здоровье ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру». 1

Общество Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса В официальном Twitter-аккаунте студии Kojima Productions опубликована информация о том, что релиз ПК-версии Death Stranding переносится из-за пандемии коронавируса.

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 34

Футбол Гари Невилл и Каррагер раскритиковали Озила за отказ от сокращения зарплаты Бывшие футболисты сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер подвергли критике полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который наряду с двумя одноклубниками отказался от сокращения зарплаты на фоне пандемии коронавируса.

Общество Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,9K

Происшествия В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika. 5

Здоровье Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного. 310

Общество В Кремле прокомментировали виртуальные митинги Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса». 1,1K

Политика Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,4K

Энергетика Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок. 1

Общество ВОЗ назвала источник коронавируса Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. 4

Здоровье В РСПП назвали три сценария работы школ и вузов при эпидемии Возможное продолжение эпидемии коронавируса до 2021 год повысит риск домашнего насилия и увеличит проблемы с психическим здоровьем в семьях учащихся и преподавателей, говорится в материалах РСПП к заседанию Координационного совета союза по противодействию коронавирусной инфекции (есть у РБК), их подлинность подтвердил один из участников совещания.