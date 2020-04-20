Энергетика
Коммерсантъ ПермьНа пермских АЗС вновь подешевел бензин
Цена на «дизель» осталась на прежнем уровне — 47,99 руб. Отметим, в конце марта в «Нефтехимпроме» также произошло снижение цен — АИ-92 подешевел на 50 коп. В пермском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», лидере по количеству АЗС в регионе, сообщили, что своих ценников не меняли.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Путешествия
Туроператоры начали бронировать на лето путевки в Турцию
Российские турагентства начали продавать путевки.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Энергетика
Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
RT на русском вчера в 13:52
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Здоровье
ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин
Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 08:22
Общество
Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса
В официальном Twitter-аккаунте студии Kojima Productions опубликована информация о том, что релиз ПК-версии Death Stranding переносится из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Футбол
Гари Невилл и Каррагер раскритиковали Озила за отказ от сокращения зарплаты
Бывшие футболисты сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер подвергли критике полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который наряду с двумя одноклубниками отказался от сокращения зарплаты на фоне пандемии коронавируса.
Чемпионат 07:37
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Lenta.ru 07:50
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
Здоровье
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру вчера в 06:16
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Энергетика
Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной
Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.
НДН.инфо вчера в 23:04
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
ВОЗ назвала источник коронавируса
Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение.
Lenta.ru 08:13
Общество
«Аэрофлот» прекратит продажу билетов на Aviasales
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales.
Lenta.ru 08:17
Здоровье
В РСПП назвали три сценария работы школ и вузов при эпидемии
Возможное продолжение эпидемии коронавируса до 2021 год повысит риск домашнего насилия и увеличит проблемы с психическим здоровьем в семьях учащихся и преподавателей, говорится в материалах РСПП к заседанию Координационного совета союза по противодействию коронавирусной инфекции (есть у РБК), их подлинность подтвердил один из участников совещания.
РБК 08:27
Наука
Люди с лишним весом серьезнее переболеют коронавирусом
Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения.
Русская Планета 01:48