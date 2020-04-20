Энергетика

Коммерсантъ ПермьКоммерсантъ ПермьНа пермских АЗС вновь подешевел бензин

Цена на «дизель» осталась на прежнем уровне — 47,99 руб. Отметим, в конце марта в «Нефтехимпроме» также произошло снижение цен — АИ-92 подешевел на 50 коп. В пермском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», лидере по количеству АЗС в регионе, сообщили, что своих ценников не меняли.
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Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса

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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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