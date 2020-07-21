Общество

ИзвестияИзвестияНа первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
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с чего всё началось

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: международные полеты разрешат из шести городов России

РИА Новостивчера в 20:03

СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России

RT на русскомвчера в 21:06

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Известиявчера в 21:19

Россияне смогут вылететь за границу из шести городов страны

Газета.Ru02:27

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

РБКвчера в 19:52

«Известия»: международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

ТАССвчера в 18:41

Международные полеты разрешат только из шести городов России

URA.Ruвчера в 17:40
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Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Вести Подмосковья 03:21
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Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
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Общество

Абхазия назвала условие приема туристов из России

Российские туристы смогут заселиться в местные гостиницы только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданно не позднее, чем за три дня до заезда.
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
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Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе

По словам адвоката Пелагеи, новое заседание по бракоразводному делу назначено на 11 августа.
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
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Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Футбол

«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе

Ранее футбольный клуб «Сочи» отказался от проведения матча в рамках двадцать девятого тура РПЛ с «Тамбовом».
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Lenta.ru 03:08
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Происшествия

В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники

Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
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Общество

Три выпускницы из Можайска получили 100 баллов на ЕГЭ

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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова организовала день рождения для дочери в США

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Алфарета, 21 июля 2020, 03:27 — REGNUM Тактический многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rogue Company вышел в ранний доступ в сервисе Epic Game Store.
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На встрече роуп-джамперов погиб россиянин

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Армия и оружие

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Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью «АиФ» рассказал о содействии военных гражданским медикам в период эпидемии коронавируса, а также об испытаниях отечественной вакцины от COVID-19.
Аргументы и Факты 00:01
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

При ранжировании регионов исследователи учли показатели уровня покупательской активности, доступности жилья, долю своевременно выплачиваемых кредитов, уровень занятости, а также доступность спортивных и культурных объектов и даже климатические условия.
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«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

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Воронежским больным коронавирусом оставили 1604 койки

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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

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