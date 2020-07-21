На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.

с чего всё началось

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Общество Абхазия назвала условие приема туристов из России Российские туристы смогут заселиться в местные гостиницы только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданно не позднее, чем за три дня до заезда. 69

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Происшествия В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.

Киберспорт Тактический шутер Rogue Company вышел в ранний доступ в Epic Game Store Алфарета, 21 июля 2020, 03:27 — REGNUM Тактический многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rogue Company вышел в ранний доступ в сервисе Epic Game Store.

Армия и оружие Замминистра обороны Цаликов: первая российская вакцина от COVID-19 готова Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью «АиФ» рассказал о содействии военных гражданским медикам в период эпидемии коронавируса, а также об испытаниях отечественной вакцины от COVID-19.