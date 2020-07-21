Общество

ИзвестияИзвестияНа первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
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с чего всё началось

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известиявчера в 17:01

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Россияне смогут вылететь за границу из шести городов страны

Газета.Ru02:27

Международные полеты разрешат только из шести городов России

URA.Ruвчера в 17:40

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Известиявчера в 21:19

«Известия»: международные полеты разрешат из шести городов России

РИА Новостивчера в 20:03

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

РБКвчера в 19:52

«Известия»: международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

ТАССвчера в 18:41

СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России

RT на русскомвчера в 21:06
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Общество

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
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Политика

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:05
Политика

В Хабаровске появился новый губернатор

Прилетев в Хабаровск, Дегтярёв уже успел пообщаться с журналистами в аэропорту.
DixiNews 04:16
Общество

Миллиардер Левченко ответил на слова Беглова про «олигархов на виллах»

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании правительства 21 июля заявил, что ряд бизнесменов помогал городу во время пандемии коронавируса, а часть «отлеживалась на виллах».
АБН 06:29
Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей

Автоэксперты журнала «За рулем» рассказали, какие полноприводные автомобили с пробегом можно приобрести в ценовом диапазоне до 1 миллиона рублей.
Live24 02:24
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Авто

Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии

Кроссовер Toyota Harrier нового поколения, представленный на авторынке США под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал порядка 45 000 предзаказов.
Тарантас Ньюс 06:29
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Футбол

«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт

Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Политика

США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
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Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
РИА Новости 03:03
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Происшествия

На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
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Общество

Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой

Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.
Известия 06:16
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
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Автоспорт

Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона

CT news вчера в 12:04
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
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Авто

«АвтоВАЗ» запустил продажи внедорожника Lada Niva

"АвтоВАЗ" объявил старт продаж внедорожника Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
ТАСС 05:37
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Единоборства

Олимпийская чемпионка Севастьянова сфотографировалась с Макгрегором

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в Instagram фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Московский Комсомолец 02:59
Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera вчера в 06:55
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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
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Политика

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
РИА Новости 05:48
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Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
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Энергетика

Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года

В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 04:26
Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
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Происшествия

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
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Политика

Политика Рогозина оказалась выгодна США

Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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