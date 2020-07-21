На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.

с чего всё началось

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

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