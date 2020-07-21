Общество

ИзвестияИзвестияНа первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
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с чего всё началось

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России

RT на русскомвчера в 21:06

СМИ назвали 6 городов РФ, из которых будут разрешены полеты за границу

Газета.Ruвчера в 20:33

Международные полеты разрешат только из шести городов России

URA.Ruвчера в 17:40

«Известия»: международные полеты разрешат из шести городов России

РИА Новостивчера в 20:03

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

РБКвчера в 19:52

«Известия»: международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

ТАССвчера в 18:41

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Известиявчера в 21:19
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Газета.Ru вчера в 09:31
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,8K
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
22
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru вчера в 16:18
95
Общество

Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК вчера в 06:56
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Политика

Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске

Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
7
Авто

Названы лучшие полноприводные авто с пробегом

Новые автомобили вчера в 23:59
8
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 12:38
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Армия и оружие

Русская «сушка» Западу не по зубам: Су-35 разогнал конкурентов в небе

«Сушке» довелось «сразиться» с истребителями Eurofighter Typhoon («Тайфун», известному как FGR4 и EF2000) и шведским JAS-39 Gripen («Грифон»).
Свободная Пресса вчера в 07:14
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Политика

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
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Культура

Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° 18 июля в 23:51
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Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor вчера в 05:16
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Футбол

Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 15:40
Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
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Футбол

«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом

Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
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Армия и оружие

WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ 18 июля в 17:11
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Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение о ливнях с грозами

Экстренное штормовое предупреждение объявлено во вторник 21 июля на Кубани, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 17:16
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Шоу-бизнес

Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным

По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Армия и оружие

Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

ИА Красная Весна 19 июля в 04:39
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Здоровье

Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Авто

Kia представит новый кроссовер Sonet в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, чей концепт был представлен на февральской выставке Auto Expo-2020 в Индии, дебютирует 7 августа.
Автоновости дня вчера в 12:10
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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