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ИзвестияНа первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько.
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.Известия17:01
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