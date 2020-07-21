На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.

с чего всё началось

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько.

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 751

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros. 6

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 44

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,7K

Космос SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 22

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 82

Общество Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. 2,7K

Космос Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. 18

Экономика В России могут ввести особый налоговый режим для ряда предпринимателей Дополнительный налоговый режим может быть доступен предпринимателям при выполнении двух условий.

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу "Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.

Авто Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. На первом месте расположилась Hyundai Creta. 1

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде. 231

Общество В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России. 1

Происшествия В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания. 152

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 19

Общество В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 84

Здоровье За сутки в Бурятии выявили 38 человек с коронавирусом Из 38 новых случаев COVID-19: 12 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 208

Общество Опровергнуто распространение коронавируса по России через Москву Профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву, пишет РИА Новости.