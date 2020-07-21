Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.В источнике
С чего всё началось
Известия

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России

RT на русском21:06
Известия

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Известия21:19
РБК

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

РБК19:52
РИА Новости

СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России

РИА Новости20:03
Lenta.ru

Названы первые города России для запуска международных авиаперелетов

Lenta.ru19:18
ТАСС

«Известия»: международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

ТАСС18:41
URA.Ru

Международные полеты разрешат только из шести городов России

URA.Ru17:40
Реклама

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
РБК22:39
538
Реклама
Реклама

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания18 июля в 11:20
32
Реклама
Реклама

Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан»

Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник.
РИА Новости22:59
2

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости18:02
2,5K
Реклама

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русскомвчера в 10:51
1
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама