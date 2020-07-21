На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.В источнике
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Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия17:01
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