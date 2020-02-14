Общество
BFM.ruМосквичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.
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Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Экономика
Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году
Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Известная модель и бизнес-леди Анастасия Решетова, которая осенью прошлого года впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному, основателю лейбла Black Star Тимати наследника, перестала скрывать его лицо.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Армия и оружие
Минобороны определилось с планами развития танковых войск
Экономика
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Теннис
Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге
Общество
Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Общество
Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Общество
Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам более 700 тыс. рублей
Пресненский суд Москвы огласил решение, согласно которому МХАТ имени Горького будет обязан выплатить более 709,5 тысячи рублей по иску актеров.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.