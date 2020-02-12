Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаНа пивном рынке России сменился лидер

Новым лидером с 28% от объемов российского пивного рынка впервые с 1996 года стал производитель торговой марки «Клинское» компания AB InBev Efes. Представители «Балтики» объяснили утрату своих лидирующих позиций крайне обострившейся за последние годы конкуренцией на пивном рынке России.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомости12 февраля в 13:05

Подробнее о событии

Анатолий Костырев о борьбе за интересы пивоваров

Коммерсантъ13 февраля в 18:12

Кому поможет конфликт пивоваров

Ведомости13 февраля в 16:11

На российском пивном рынке сменился лидер

Lenta.ru12 февраля в 20:30

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс13 февраля в 03:30

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru13 февраля в 00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБК12 февраля в 22:34

«Дешёвое пойло»: что происходит на российском пивном рынке

REGNUM13 февраля в 03:35
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Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Происшествия

Отличник таможни ушел в международный розыск

Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM вчера в 00:39
Автоспорт

Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01

Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Daily-Motor.Ru 03:07
Происшествия

Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

Lenta.ru вчера в 21:33
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
ФАН вчера в 10:32
Футбол

«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Советский спорт 04:11
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

РИА Новости 02:45
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 13 февраля в 10:47
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Общество

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
REGNUM вчера в 22:41
Политика

Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики.
ТАСС 03:52
Баскетбол

Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА

Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
РИА Новости 00:46
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ 12 февраля в 04:28
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости 03:41
Гаджеты

Samsung представил новую серию смартфонов

Samsung представил новую серию смартфонов Samsung презентовал несколько новых смартфонов, среди которых — сгибающийся Galaxy Z Flip.
Коммерсантъ 12 февраля в 04:30
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Общество

ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС вчера в 16:37
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
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