Экономика
Журналистская правдаНа пивном рынке России сменился лидер
Новым лидером с 28% от объемов российского пивного рынка впервые с 1996 года стал производитель торговой марки «Клинское» компания AB InBev Efes. Представители «Балтики» объяснили утрату своих лидирующих позиций крайне обострившейся за последние годы конкуренцией на пивном рынке России.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.Ведомости12 февраля в 13:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
Отличник таможни ушел в международный розыск
Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Автоспорт
Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Происшествия
Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Футбол
«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу
28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Общество
Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ
Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики.
Баскетбол
Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА
Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
Гаджеты
Samsung представил новую серию смартфонов
Samsung представил новую серию смартфонов Samsung презентовал несколько новых смартфонов, среди которых — сгибающийся Galaxy Z Flip.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия