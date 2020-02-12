По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.

с чего всё началось

Новым лидером с 28% от объемов российского пивного рынка впервые с 1996 года стал производитель торговой марки «Клинское» компания AB InBev Efes. Представители «Балтики» объяснили утрату своих лидирующих позиций крайне обострившейся за последние годы конкуренцией на пивном рынке России.

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