Экономика
Журналистская правдаНа пивном рынке России сменился лидер
Новым лидером с 28% от объемов российского пивного рынка впервые с 1996 года стал производитель торговой марки «Клинское» компания AB InBev Efes. Представители «Балтики» объяснили утрату своих лидирующих позиций крайне обострившейся за последние годы конкуренцией на пивном рынке России.
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с чего всё началось
По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.Ведомости12 февраля в 13:05
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