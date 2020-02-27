Происшествия
BFM.ruЖертвами стрельбы в офисе пивной компании в США стали пять человек
Все убитые были сотрудниками компании. Полиция Милуоки призвала людей оставаться в стороне от района, где находится офисный комплекс. Уточняется, что стрельба произошла во второй половине дня, когда в офисе работали сотни человек.
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