Происшествия
РБКНа пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). В результате инцидента, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают Crime Online и USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Армия и оружие
Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
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Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
За пропаганду наркотиков в Интернете предложили наказывать по УК
"Учитывая, что Интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы", - пояснил депутат.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
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Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Политика
Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Шоу-бизнес
Самойлова показала идеальное тело после четвертого кесарева
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран
Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
Теннис
Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
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Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины, передает RT.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
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В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
Происшествия
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.