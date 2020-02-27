Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). В результате инцидента, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают Crime Online и USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

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