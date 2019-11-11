Происшествия

Вести.RuВести.RuНа пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу городского управления МЧС.
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Пострадавшая при прорыве паропровода сотрудница завода «Балтика» получит компенсацию

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Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

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У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
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