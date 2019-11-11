В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу городского управления МЧС.

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

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