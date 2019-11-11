Происшествия
Вести.RuНа пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу городского управления МЧС.
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Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Здоровье
В Челябинской области обнаружен птичий грипп
Генетический материал вируса высокопатогенного гриппа птиц обнаружен у дикой птицы, отстрелянной в Увельском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Накануне.Ru 02:13
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Футбол
Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
Газета.Ru 06:26
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Вести.Ru 14:01
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Кино
Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
ТВ Центр вчера в 06:39
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
LiveSport.ru вчера в 13:27
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 09 ноября в 17:33
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru 14:28
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Футбол
«Динамо» выступило с заявлением по поводу ситуации в матче с «Рубином»
«Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). После окончания встречи клубы устроили перпалку в соцсетях.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество
Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»
Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести.
Lenta.ru 05:42
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC
9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15