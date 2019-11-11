Происшествия

Вести.RuВести.RuНа пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу городского управления МЧС.
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Три человека пострадали после прорыва паропровода на заводе «Балтика» в Петербурге

ТАСС11:51

Пострадавшим в результате взрыва на заводе «Балтика» выплатят компенсацию

Петербургский дневник12:25

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

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РБК11:37

На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода

РИА Новости11:21

Два человека пострадали при прорыве паропровода на пивзаводе «Балтика»

78.ru10:35

Прорыв паропровода на заводе «Балтика» отправил в больницу сотрудницу

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
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Накануне в Киеве в подъезде собственного дома был жестоко избит ветеран «АТО» Панов с позывным «Хан».
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«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
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Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

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Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
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Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
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