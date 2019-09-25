Происшествия
Вести.RuНа плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников". Как сообщалось, возгорание возникло накануне, в этот момент на борту находились около 400 человек, большинство из которых были эвакуированы.
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Штормовой ветер затруднил ликвидацию пожара на аварийной плавбазе близ Итурупа
Московский Комсомолецвчера в 22:55
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022
Сборную России, в свою очередь, могут отстранить от чемпионата мира-2022 в Катаре.
Vprognoze.ru вчера в 05:12
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Советский спорт 02:05
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
REGNUM 02:53
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.
РЕН ТВ 00:24
Энергетика
«Транснефть» сообщила о повышенном содержании хлора в нефти «Роснефти»
В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».
REGNUM вчера в 02:41
Космос
Ученые зафиксировали гравитационную вспышку в Большой Медведице
РЕН ТВ вчера в 15:06
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Политика
Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»
"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 23 сентября в 03:28
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru 23 сентября в 07:21
Футбол
Месси может пропустить игру с «Хетафе»
Спорт-Экспресс 01:12
Политика
МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией
Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
Московский Комсомолец 23 сентября в 11:03