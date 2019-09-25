Происшествия
Вести.RuНа плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников". Как сообщалось, возгорание возникло накануне, в этот момент на борту находились около 400 человек, большинство из которых были эвакуированы.
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Штормовой ветер затруднил ликвидацию пожара на аварийной плавбазе близ Итурупа
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
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Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
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Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
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Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
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Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
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Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
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Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Космос
В России начался сезон северного сияния
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Могу выходить на поле и участвовать в тренировке, чувствую себя хорошо и уверенно.
Sport24.ru 04:17
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МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
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Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
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Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
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Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
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Как передаёт портал ZAB.ru, стоя на сцене, певица поприветствовала зрителей и отметила, что приехала в город впервые и всем находящимся в зале на самом деле повезло, что она не приезжала раньше, поскольку "начинала я с одной песни" и тогда бы им неумолимо пришлось слушать "Под звуки поцелуев" или "Мало половин".
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Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
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Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США
РЕН ТВ вчера в 19:09