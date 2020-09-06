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Газета.Ru
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

На площадь Независимости в Минске прибыла колонна спецтехники, передает ТАСС. По данным агентства, на месте сейчас находится около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи.В источнике
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Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
Телеканал 360°

Спецтехнику доставили на площадь Независимости в Минске

Телеканал 360°05:07
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
Эхо Москвы

Первые колонны протестующих, как пишет белорусская пресса, выдвигаются из районов Минска в центр города

Эхо Москвы05:31
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
ТАСС

Спецтехника прибыла на площадь Независимости в Минске

ТАСС04:18
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57

Песков прокомментировал инициативу Дерипаски о переносе столицы

Бизнесмен, принявший участие в форуме «Иммунная система мировой экономики», который состоялся третьего сентября, заявил, что перенос столицы страны в другой город положительно скажется на экономике всей России.
Evo-rus.com02:53
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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