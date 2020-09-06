На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника
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На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника
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На площадь Независимости в Минске прибыла колонна спецтехники, передает ТАСС. По данным агентства, на месте сейчас находится около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи.В источнике
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