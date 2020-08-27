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ТАСС
ТАСС

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске, передает корреспондент ТАСС с места событий. Людей партиями заводят в автозаки. Задержаны более десяти человек.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

На площади Независимости в Минске вслед за журналистами начали задерживать протестующих

Фонтанка.Ру13:01
Lenta.ru

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru12:59
ТАСС

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

ТАСС12:38
Известия

ОМОН заблокировал протестующих на площади Независимости в Минске

Известия12:26
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБК13:04
Газета.Ru

На площади Независимости в Минске задержали оператора «Радио Свобода»

Газета.Ru12:56
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъ12:37
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусь13:09

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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В Саратовской области вторые сутки горит лес площадью 90 гектаров

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о низовом пожаре в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги поступила от дежурного диспетчера областного Министерства природных ресурсов и экологии в 14.32 мск в среду.
Российская газета11:18
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