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Газета.Ru
Газета.Ru

ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек

На площади Независимости в центре Минска вечером 27 августа снова произошли стычки бойцов ОМОН с протестующими. По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.В источнике
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News.ru

В Минске в ходе акции на площади Независимости задержали более 100 человек

News.ruвчера в 16:27
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих

ИА Красная Веснавчера в 13:48
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБКвчера в 13:04
ТАСС

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

ТАССвчера в 12:38
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусьвчера в 13:09

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
РИА Новостивчера в 05:35
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
РБКвчера в 06:03
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.ру26 августа в 00:17
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Минпромторг объяснил исчезновение жизненно важного лекарства

Как сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг, исчезновение с прилавков аптек лекарственного препарата фурасемид, применяемого ранее в том числе при реанимации тяжело больных, стало связано с нерентабельностью его производства.
SMINEWS в Иванове18:11
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22