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ТАСС
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.В источнике
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РИА Новости

В Минске начались задержания протестующих

РИА Новости13:05
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБК13:04
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъ12:37
ИА Красная Весна

В Минске на акции протеста задержали несколько десятков человек

ИА Красная Весна14:34
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАСС14:02
Газета.Ru

На площади Независимости в Минске задержали оператора «Радио Свобода»

Газета.Ru12:56
Известия

ОМОН заблокировал протестующих на площади Независимости в Минске

Известия12:26
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусь13:09

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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