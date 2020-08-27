На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
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Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.В источнике
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