Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.