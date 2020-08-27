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Газета.Ru
Газета.Ru

ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек

На площади Независимости в центре Минска вечером 27 августа снова произошли стычки бойцов ОМОН с протестующими. По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
ИА Красная Весна

В Минске на акции протеста задержали несколько десятков человек

ИА Красная Веснавчера в 14:34
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБКвчера в 13:04
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАССвчера в 14:02
News.ru

Силовики начали задерживать активистов в Минске

News.ru26 августа в 14:34
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусьвчера в 13:09

Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.
РИА Томсквчера в 22:21

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactorвчера в 05:49
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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