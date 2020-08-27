ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек
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На площади Независимости в центре Минска вечером 27 августа снова произошли стычки бойцов ОМОН с протестующими. По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.В источнике
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Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки
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