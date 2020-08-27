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Газета.Ru
Газета.Ru

ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек

На площади Независимости в центре Минска вечером 27 августа снова произошли стычки бойцов ОМОН с протестующими. По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.В источнике
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RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русском17:51
ИА Красная Весна

В Минске на акции протеста задержали несколько десятков человек

ИА Красная Веснавчера в 14:34
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБКвчера в 13:04
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАССвчера в 14:02
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусьвчера в 13:09

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Найден первый в мире пациент, который смог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи отмечают, что данную пациентку можно считать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ самостоятельно, без какой-либо терапии и трансплантации костного мозга.
Аргументы и Факты17:06
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«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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