Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъ12:37
Газета.Ru

ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек

Газета.Ru15:05
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новости13:05
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАСС14:02
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ru14:20
Радио Маяк

Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске

Радио Маяк13:35
ИА Красная Весна

В Минске на акции протеста задержали несколько десятков человек

ИА Красная Весна14:34
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусь13:09

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
868

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
223

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
4

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
3

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
61

Путин потребовал разобраться с конфликтом вокруг шихана в Башкирии

Президент России Владимир Путин обратил внимание на деятельность Башкирской содовой компании (БСК), к которой в последнее время было внимание в связи с противостоянием с активистами, защищавшими шихан Куштау.
SM Newsвчера в 10:44
1,8K

НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом

Ранее отложить сегодняшние поединки плей-офф потребовал один из руководителей объединения «Альянс хоккейного многообразия», занимающегося борьбой с расизмом в НХЛ, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
РБК спорт14:45