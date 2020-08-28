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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

На площади Независимости в Минске задержаны протестующие

Напомним, протестные акции в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления результатов выборов на пост президента страны. Протестные акции были продолжены и в последующие дни. Согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны правоохранителями в первые дни беспорядков.В источнике
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ИА Красная Весна

Протестующие покинули площадь Независимости в Минске

ИА Красная Весна17:04
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъ27 августа в 12:37
RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русскомвчера в 17:51
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новости27 августа в 13:05
Радио Маяк

Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске

Радио Маяк27 августа в 13:35
Дождь

В Минске на площади Независимости задержали протестующих

Дождьвчера в 12:46
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАСС27 августа в 14:02
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусь27 августа в 13:09

Названо блюдо, нормализующее уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметкивчера в 04:45
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
7

Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметки27 августа в 12:28
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ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40