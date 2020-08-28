На площади Независимости в Минске задержаны протестующие
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Напомним, протестные акции в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления результатов выборов на пост президента страны. Протестные акции были продолжены и в последующие дни. Согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны правоохранителями в первые дни беспорядков.В источнике
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Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске
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