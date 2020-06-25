Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
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Коммерсантъ24 июня в 22:27
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Ведомости 09:49
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

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Футбол

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Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
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Шоу-бизнес

Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова

ФАН 18:44
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Спорт

Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам

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РБК 09:45
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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
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На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

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Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади

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ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

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Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
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В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

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Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
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«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
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