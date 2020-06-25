Экономика
Российская газетаНа поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").
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с чего всё началось
Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.РБК24 июня в 17:06
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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
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