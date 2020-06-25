В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

с чего всё началось

Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").

На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

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