Экономика
Российская газетаНа поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").
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с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБКвчера в 17:06
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