Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
РБКвчера в 17:06

Подробнее о событии

На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Российская газета02:37

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъвчера в 22:27

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06

Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профильвчера в 18:17

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ruвчера в 18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
278
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 23 июня в 19:39
1K
Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Покупка автомобиля с пробегом всегда таит опасность, но эксперты провели мониторинг рынка и назвали список моделей, которые отличаются своей надежностью.
32CARS.ru 22 июня в 08:07
82
Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
91
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
805
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
9
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,8K
Политика

Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято

Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
2
Футбол

Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
1,3K
Политика

Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
82
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1K
Общество

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
28
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 23 июня в 10:38
799
Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
77
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
157
Авто

Стартовало производство УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией

Стартовал серийный выпуск УАЗ "Пикап", оснащенного автоматической КПП.
Новые автомобили 05:34
2
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
450
Общество

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014 году, сообщил Reuters.
РБК 06:08
18
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
5
Общество

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
79
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
377
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
10
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
522
Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
1
Общество

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Несмотря на снятие ограничений и рекомендации для возобновления работы, часть средств размещения и санаториев оказались пока не готовы начать прием туристов, свидетельствуют данные «Опоры России».
Коммерсантъ вчера в 18:14
7
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
8
Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
139
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное