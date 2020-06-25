Экономика
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
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с чего всё началось
Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.РБК17:06
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения
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Evo-rus.com 12:15
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Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
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В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Дуда: американские войска охраняют инвестиции США
Варшава, 25 июня 2020, 05:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нахождение вооруженных сил США в стране, является дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций.
REGNUM 22:22
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии
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Московский Комсомолец Колыма 21:54
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Экономика
А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится
История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
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Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
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Замана вчера в 13:30
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23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
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ИА Порт Амур 22:32
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
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Политика
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей.
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Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
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С 1 июля экономика России останется без господдержки
Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
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Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране.
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Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
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Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
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