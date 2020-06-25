Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.

с чего всё началось

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,9K

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