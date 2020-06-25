Экономика
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года. РБК ознакомился с проектом основных характеристик бюджета ПФР на 2021–2023 годы, датированным 9 июня. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.РБКвчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
Коммерсантъвчера в 22:27
Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
Эхо Москвывчера в 20:05
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
iReactor 23 июня в 03:50
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК 23 июня в 16:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Экономика
ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ вчера в 17:15
Общество
В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию
Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Экономика
Американские фондовые индексы снижаются на рисках «второй волны» коронавируса
Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 10:29
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 23 июня в 05:42
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Индексация пенсий С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям пенсионеров.
Вести.Ru вчера в 19:24
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Общество
Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 23 июня в 08:01
Футбол
Титульным спонсором «Химок» может стать один из банков
Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 15:54
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало в четверг, 25 июня и продлится по 1 июля включительно.
URA.Ru вчера в 22:54
Космос
В космосе нашли неизвестный экзотический объект
Lenta.ru вчера в 23:36
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37