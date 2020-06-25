Финансы
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года. РБК ознакомился с проектом основных характеристик бюджета ПФР на 2021–2023 годы, датированным 9 июня. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.
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