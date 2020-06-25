Экономика
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
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Политика
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК 21:37
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Общество
Спрогнозировано, когда Россия откроет международное авиасообщение
Россия откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка.
Росбалт 04:26
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Энергетика
Низкие цены вынуждают Америку не наращивать производство СПГ
Низкие цены вынуждают Америку не наращивать производство СПГ Американские проекты по сжижению газа на фоне падения мировых цен массово переносят сроки ввода новых мощностей, из-за чего их прирост в 2021–2022 годах может стать минимальным.
Коммерсантъ 18:14
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Политика
О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию".
Газета.Ru 21:39
Культура
Киномюзикл Mamma Mia! может стать трилогией
Джуди Креймер, автор идеи оригинального мюзикла Mamma Mia! и продюсер двух киноадаптаций 2008 и 2018 года рассказала, что знаменитый киномюзикл может получить триквел.
Киноафиша России 08:41
Политика
Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
ТК Звезда 14:50
Гаджеты
Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус 19:06
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Происшествия
Жителя Быкова, застрелившего односельчанина из ружья, осудили
Долинский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Быкова. Его признали виновным в убийстве.
АСТВ 20:34
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Армия и оружие
Американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии
На видео заметно, что американский Oshkosh M-ATV попытался обогнать российский «Тайфун» и даже на пару мгновений ему удалось это сделать.
Актуальные Новости 14:45
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском 19:32
Происшествия
Маленький мальчик упал со скалы на «Горняке» в Магадане
24 июня в 16.22 по местному времени оперативному дежурному Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха "Горняк" упал со скалы мальчик.
MagadanMedia.ru 21:26
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 11:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях до конца июня
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в России до конца июня.
Москва 24 21:37