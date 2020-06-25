Финансы
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
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Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:08
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Певец Валерий Меладзе обратил внимание, что его брак с участницей музыкального проекта похож отчасти на брак его брата с Верой Брежневой.
Городовой 14:31
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
Армия и оружие
Американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии
На видео заметно, что американский Oshkosh M-ATV попытался обогнать российский «Тайфун» и даже на пару мгновений ему удалось это сделать.
Актуальные Новости 14:45
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Футбол
«Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро
По данным источника, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, шесть миллионов евро евро.
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Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Политика
Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет
Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 18:00
Здоровье
Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком после пандемии коронавируса
Главный онколог России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн сказал на круглом столе, посвященном оказанию онкопомощи во время пандемии, что ситуация с временным прекращением ранней диагностики рака выльется в рост количества запущенных стадий заболевания уже в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:36
Шоу-бизнес
Беременная Алена Ашмарина приобрела дом за 6 миллионов рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина в интервью изданию «СтарХит» рассказала о том, что она смогла исполнить свою давнюю мечту – переехать из города в небольшой элитный поселок.
Bimru.ru 08:33
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42