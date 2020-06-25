Финансы

РБКРБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
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Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профиль18:17

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ru18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПресс17:46

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБК17:06

Пошли на взнос: Минфин за три года выделит соцфондам дополнительно 3 трлн

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Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
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Космос

Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов

Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса идет на спад.
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По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
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В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
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На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

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Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет

Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
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