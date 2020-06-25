Финансы
РБКНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут
Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут.
Известия 08:16
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа
Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
ТАСС 19:35
Общество
«Роснефть» повысила стоимость топлива на Сахалине
В розничной сети компании "Роснефть", которая владеет крупнейшей сетью АЗС на Сахалине, выросли цены на топливо.
Сахалин.Инфо вчера в 18:25
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем
Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru 10:03
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Авто
Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace
Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
SpeedMe вчера в 02:50
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Космос
«Роскосмос» определил районы для посадки нового корабля «Орел»
Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц.
РИА Новости 22 июня в 16:16
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 вчера в 02:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе
США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
РИА Новости 13:29
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Политика
Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге
Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUM 15:14
Происшествия
В Черногории полиция разогнала протесты слезоточивым газом
Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих во втором по величине городе Черногории - Никшиче.
ТАСС 19:07
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Армия и оружие
В War Thunder пройдет «Битва за Европу» между СССР и НАТО
В War Thunder войска СССР будут пытаться захватить Франкфурт-на-Майне, а армия ФРГ – защитить его.
Srnsk 08:24
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06