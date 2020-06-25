Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Общество В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество «Роснефть» повысила стоимость топлива на Сахалине В розничной сети компании "Роснефть", которая владеет крупнейшей сетью АЗС на Сахалине, выросли цены на топливо.

Происшествия Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве. 1,5K

Политика Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,7K

Авто Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 775

Космос «Роскосмос» определил районы для посадки нового корабля «Орел» Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц. 101

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 206

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 547

Космос Плутон изначально был океанической планетой На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы. 3

Политика США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

Политика Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово. 34

Происшествия В Черногории полиция разогнала протесты слезоточивым газом Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих во втором по величине городе Черногории - Никшиче.

Футбол «Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.