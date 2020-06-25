Экономика
Эксперт Северо-ЗападНа пенсии россиян направят еще триллион рублей
Из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году направят почти на триллион рублей дотаций больше, чем в текущем году. По данным РБК, в 2021 году доходы ПФР планируются на уровне в 9,67 трлн рублей, из которых 4,12 трлн — это бюджетные трансферты.
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Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.РБКвчера в 17:06
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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
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Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
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