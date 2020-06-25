Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападНа пенсии россиян направят еще триллион рублей

Из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году направят почти на триллион рублей дотаций больше, чем в текущем году. По данным РБК, в 2021 году доходы ПФР планируются на уровне в 9,67 трлн рублей, из которых 4,12 трлн — это бюджетные трансферты.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
РБКвчера в 17:06

Подробнее о событии

Почему ПФР занимает из бюджета

News.ru11:20

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъвчера в 22:27

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06

Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профильвчера в 18:17

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ruвчера в 18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 20:05
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
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Армия и оружие

В США заявили о перехвате двух российских Ил-38 в районе Аляски

Газета.Ru 09:55
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Футбол

«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного

Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
REGNUM 12:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале — в среднем на четыре градуса ниже нормы, следует из прогноза Гидрометцентра.
Парламентская газета 01:28
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
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Шоу-бизнес

Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус

Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
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Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
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Авто

Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию

Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Футбол

Саутгемптон — Арсенал 0:0 (1-й тайм)

25 июня «Саутгемптон» примет «Арсенал» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 12:30
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Политика

Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
Lenta.ru 09:54
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Происшествия

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
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Общество

В Петербурге открывают парки, разрешают свадьбы и летние кафе

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REGNUM 11:34
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Политика

Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17

8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
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Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс 12:19
Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
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Авто

Автомобили с пробегом подешевели в России

Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

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