Экономика
Моя Москва.онлайнНа поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК. Отмечается, что доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6%. Это станет максимумом с 2017 года.
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с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБКвчера в 17:06
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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
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