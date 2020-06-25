В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

с чего всё началось

Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК. Отмечается, что доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6%. Это станет максимумом с 2017 года.

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K

Экономика Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО. 20

Авто Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением. 5

Политика Киев предложил календарный план выборов в Донбассе Предложен календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам заседания Контактной группы.

Политика Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17 8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году. 323

Политика Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.

Шоу-бизнес Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. 18

Здоровье Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами «Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.

Общество Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС. 86

Наука Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера. 19

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada В последний раз АвтоВАЗ переписывал ценник на свои модели в середине мая. Тогда машины подорожали в среднем на 5–7 тыс. рублей. 66