Коронавирус

Вечерний МурманскВечерний МурманскПутин предложил направить авиакомпаниям более 23 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаниям более 23 миллиардов рублей. Об этом он сообщил в начале совещания с членами Правительства РФ.
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Владимир Путин
Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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