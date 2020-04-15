Коронавирус
Вечерний МурманскПутин предложил направить авиакомпаниям более 23 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаниям более 23 миллиардов рублей. Об этом он сообщил в начале совещания с членами Правительства РФ.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
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