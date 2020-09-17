Экономика
Российская газетаНа поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы
Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Спорт
Дюплантис побил мировой рекорд Бубки на этапе «Бриллиантовой лиги»
RT на русском 15:10
Политика
Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русском 12:03
Общество
В Москве за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.
Известия 16:03
Происшествия
Члену КС оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявили обвинение
Дело завели по факту формирования координационного совета. Напомним, что ранее она проходила по данному делу как свидетель.
Evo-rus.com 11:07
Политика
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко успокоиться
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует «попить водички» и успокоиться.
Известия 17:00
Футбол
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы
Московское "Динамо" на выезде потерпело поражение от тбилисского "Локомотива" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Газета.Ru 15:24
Политика
Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую с оппозиционным лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо.
Коммерсантъ 16:17
Общество
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ведомости 08:20
Киберспорт
Специальная версия Devil May Cry 5 выйдет в день старта продаж PS5
Вашингтон, 17 сентября 2020, 06:08 — REGNUM Во время мероприятия Playstation Showcase компания Sony сообщила, что Devil May Cry 5: Special Edition войдет в пакет «стартовых игр» для PlsyStation 5, которые можно будет купить в день начала продаж новой консоли.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
Подвергшийся пыткам ФСБ петербуржец получил 3 года колонии за слежку за женой и унижение ее любовника
Саликов получил 3 года 1 месяц общего режима, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Фонтанка.Ру 09:35
Футбол
«Колос» обыграл «Арис» во втором раунде квалификации Лиги Европы
В Греции завершился матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. "Арис" на своем поле уступил украинскому "Колосу" со счетом 1:2.
Bookmaker-ratings.ru 16:03
Футбол
Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса
В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.
Взгляд.ру 05:59
Общество
Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19
Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:50
Политика
Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров
Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российская газета 13:07
Политика
Польша официально не закрывала границу с Белоруссией
Пункты пропуска на границе Белоруссии с Польшей работают в штатном режиме и официальной информации о закрытии им не поступало.
Экономика сегодня 16:27
Шоу-бизнес
Рудова продемонстрировала фигуру в бикини
Многочисленным подписчикам понравилась красивая фигура 37-летней актрисы.
ИнфоСМИ 11:43
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск.
ТАСС 10:37
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Единоборства
Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом
RT на русском 09:43
Футбол
Жозе Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках.
Чемпионат 15:18
Политика
Новак: «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности и проект будет завершен.
Национальная служба новостей 14:45
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери
Несколько дней назад Петросян разместил снимок с младенцем, и фанаты посчитали, что это сын его и Татьяны Брухуновой.
Evo-rus.com 14:00
Армия и оружие
В США военные испытали новейший истребитель шестого поколения
Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения. Технические характеристики самолета пока держатся в тайне.
Вечерний курьер 13:16
Общество
Ураган обрушился на южные штаты США
Ураган обрушился на южные штаты США Салли — восемнадцатый по счету шторм в Атлантике с начала года, и восьмой ураган, достигший Соединенных Штатов.
Коммерсантъ 09:49
Политика
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Известия 09:03
Экономика
На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей
Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ.
ТАСС 07:57