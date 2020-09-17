Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы

Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Минфин заложил в бюджет средства на поддержку безработных в 2021 году

Вечерняя Москва05:01

Силуанов пообещал продолжить поддержку безработных в 2021 году

Ведомости05:28

На поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы

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В российском бюджете заложили допсредства на поддержку безработных

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Пособия для безработных в 2021 году не будут ниже прожиточного минимума

Комсомольская правда06:32

Минфин предусмотрел в бюджете допсредства на поддержку безработных в 2021 году

ПРАЙМ04:56

Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

ТАСС04:45
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В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема абитуриентов в высшие учебные заведения страны.
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Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса

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Пункты пропуска на границе Белоруссии с Польшей работают в штатном режиме и официальной информации о закрытии им не поступало.
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Многочисленным подписчикам понравилась красивая фигура 37-летней актрисы.
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Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом

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На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ.
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