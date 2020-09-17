Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы

Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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