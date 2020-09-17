Экономика
Российская газетаНа поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы
Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Наука
Гробы из грибов разработали в Нидерландах
Гроб под руководством 26-летнего Боба Хендрикса разработал стартап Loop.
МедиаПоток 04:33
Общество
Минобрнауки изменило правила приема в вузы
Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021-2022 учебного года.
BFM.ru 09:55
Общество
Утечка аммиака обнаружена в американском сегменте МКС
Снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка токсичного аммиака.
Известия 18:36
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости 09:06
Политика
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
РИА Новости 16:09
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Футбол
«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в третьем отборочном раунде ЛЕ
Определился соперник «Ростова» по третьему отборочному раунду Лиги Европы.
Бомбардир.ру 15:16
Игры
Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США
Столько просят за PlayStation 5 на eBay Если официальная стоимость PlayStation 5 составляет $500, то на фоне исчерпания квот прдавцов цена взлетела до $2000.
iXBT.com 10:11
Авто
Skoda объявила цены на новую Octavia в России
Чешская компания Skoda начала прием заказов в России на новую Skoda Octavia.
Автоновости дня 18:15
Общество
Колумбийка на Сахалине училась печь блины и звонить в колокола
Сахалин.Инфо 17:47
Армия и оружие
Укротитель «Тигров»: чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
Первые операции В первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани.
РИА Новости 01:00
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
В мире выявлено более 30 млн заболевших COVID-19, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса и AFP.
Коммерсантъ 16:52
Политика
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Известия 09:03
Происшествия
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.
Газета.Ru 15:21
Политика
РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным
Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известия вчера в 02:14
Гаджеты
Новую видеокарту NVIDIA RTX 3080 невозможно нигде купить в первый день продаж
Сегодня в продажу поступила новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Однако, как заметили журналисты, модель уже нигде невозможно купить.
Ferra 12:13
Политика
Глава Еврокомиссии объявила «Северный поток – 2» политическим проектом
Проект «Северный поток – 2» является не только экономическим, но и политическим, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Взгляд.ру 18:30
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в ряде регионов РФ
Как стало известно 7-region.com, потепление можно назвать аномальным, так как температура поднимется выше нормальных значений на 3-10 градусов.
7 регион 15:19
Наука
Британские ученые узнали, почему синий цвет преобладает в природе
Народные новости 10:25
Армия и оружие
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru 05:32
Общество
Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Газета.Ru 16:14
Политика
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
Футбол
«Динамо» начало искать нового тренера после вылета из Лиги Европы
В московском "Динамо" начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову, информирует championat.com.
Российская газета 16:09
Кино
Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучшие сериалы 2020 года
RuNews24.ru вчера в 08:08
Армия и оружие
«Терминаторы» отправляются на Кавказ. Новые БМПТ проверят на учениях
Москва, 17 сентября 2020, 22:28 — REGNUM В ходе стратегических военных учений «Кавказ-2020» будет проведена полномасштабная проверка новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщает 17 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 15:28
Футбол
«Сент-Этьен» победил «Марсель» и вышел в лидеры чемпионата Франции
"Сент-Этьен" одержал победу над "Марселем" и вышел в лидеры чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 17:07