Экономика
РИА Новости КрымНа поддержку бизнеса в Крыму дополнительно выделили 3,8 млрд рублей
С понедельника, 29 июня, предприятиям Крыма начнут выдавать выплаты, которые ранее не вошли в перечень пострадавших отраслей. Финансовая помощь будет оказываться по решению президента РФ Владимира Путина, который распорядился дополнительно выделить 3,8 млрд рублей для крымского бизнеса.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русскомвчера в 10:24
Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъвчера в 06:57
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
В Петербурге запретят тесные «наливайки» в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Петербурге ужесточат требования к так называемым «наливайкам» в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:56
Экономика
Три уральских региона вошли в топ-15 по вводу жилья
По итогам пяти месяцев показатель составил 2 трлн 877,4 млрд рублей, или 99,3%. Ранее в пятницу глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что благоприятным вариантом развития событий по итогам текущего года будет ввод жилья на уровне 2019 года.
Интерфакс 03:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском вчера в 13:25
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:32
Политика
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
РБК вчера в 13:53
Общество
К голосованию по Конституции изготовлено более 108 млн бюллетеней
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что для общероссийского голосования по поправкам к Конституции было напечатано более 108,5 млн бюллетеней.
RT на русском 04:59
Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Общество
В Башкирии признаны безработными более 80 тысяч жителей
Уфа, 23 июня 2020, 10:18 — REGNUM Безработица в Башкирии растет и достигла 5%. Об этом 23 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной поддержки населения.
REGNUM 03:18
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Общество
Экс-президент Киргизии приговорён к более чем 11 годам лишения свободы
Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.
RT на русском 05:31
Экономика
СД «Транснефти» не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год
Совет директоров "Транснефти" на заседании 19 июня не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.
Finam.Ru 03:00
Общество
ВШЭ возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов, из них 38 находятся в Москве и 13 — в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 04:00
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Космос
Астрономы зафиксировали сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Продолжительность FRB составляет несколько миллисекунд. Еще в 2007 году были зафиксированы первые радиовсплески.
РИА ОмскПресс 20 июня в 19:53
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Экономика
Голикова: средняя зарплата по России составляет 47 тысяч рублей
Голикова напомнила, что по данным статистики, средняя заработная плата в России, включая Москву, составляет 47 тысяч рублей.
Арбуз 03:38
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат 21 июня в 16:31
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым
Русская Планета 05:25
Политика
Радаев о криках коммунистов в думе: Бред этот слушать не собираюсь
Губернатор Валерий Радаев заявил, что он и находящаяся в зале «половина состава правительства» не намерены слушать спорные высказывания некоторых депутатов.
Четвертая Власть 03:18
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России
Москва, 23 июня 2020, 08:20 — REGNUM В Москве и других регионах западной части европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха, до +31 °С. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
REGNUM 01:20
Общество
Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже
«24 июня впервые в истории салют начнется на час позже», — сказали в пресс-службе. Такое решение там объяснили длинным световым днем.
РБК 04:07
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
Grazia вчера в 11:26
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
Evo-rus.com вчера в 11:50