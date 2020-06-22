С понедельника, 29 июня, предприятиям Крыма начнут выдавать выплаты, которые ранее не вошли в перечень пострадавших отраслей. Финансовая помощь будет оказываться по решению президента РФ Владимира Путина, который распорядился дополнительно выделить 3,8 млрд рублей для крымского бизнеса.

На поддержку бизнеса в Крыму дополнительно выделили 3,8 млрд рублей

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Общество В Башкирии признаны безработными более 80 тысяч жителей Уфа, 23 июня 2020, 10:18 — REGNUM Безработица в Башкирии растет и достигла 5%. Об этом 23 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной поддержки населения. 17

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Космос Астрономы зафиксировали сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней Продолжительность FRB составляет несколько миллисекунд. Еще в 2007 году были зафиксированы первые радиовсплески.

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Спорт Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.

Общество Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Москва, 23 июня 2020, 08:20 — REGNUM В Москве и других регионах западной части европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха, до +31 °С. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 401