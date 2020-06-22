Экономика
Business FM УфаВ Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП
«Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин.
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Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъ22 июня в 06:57
Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русском22 июня в 10:24
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook, что испытал невероятные эмоции во время парада Победы в Москве.
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 22 июня в 06:36
Футбол
Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА
По словам телекомментатора Нобеля Арустамяна, армейцы были готовы объявить о подписании контракта в минувший понедельник, однако президент ЦСКА Евгений Гинер в последний момент передумал и заблокировал трансфер.
RT на русском 10:38
Происшествия
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Футбол
Юрист Прокопец рассказал, как поднятие налогов повлияет на футболистов и клубы
Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил вероятные последствия поднятия налогов на футболистов и клубы.
Чемпионат 09:56
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
Политика
Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко
Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Российский Диалог 10:05
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию
Певец утверждает, что не будут бросать работу в группе и продолжит свою творческую деятельность.
RuNews24.ru 04:55
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 22 июня в 12:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Здоровье
Вячеслав Володин: наработки Волгоградской области можно рассматривать как пилотные проекты
24 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров провели рабочее совещание по вопросам развития Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 10:45
Политика
На Парад Победы в Москву уже прибыли шесть президентов стран
Как стал известно «Регион online», на место празднования уже прибыли президенты шести стран.
Регион online 03:06
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
Кино
Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»
Афиша Daily вчера в 15:13
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Политика
Парад Победы в Москве завершился
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей Родины
Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41