Экономика
РИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русскомвчера в 10:24
Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъвчера в 06:57
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Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
Общество
Таганрожцы смогут бесплатно пройти тестирование на антитела к COVID-19
Сдать бесплатно кровь на антитела к коронавирусу смогут также жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска и Каменска-Шахтинского Запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.
Ёрш 04:32
Футбол
Агуэро перенесёт операцию на травмированном колене
Евро-футбол.ру 04:25
Политика
В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Экономика
Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Политика
Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму
Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Происшествия
Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
Предприниматель Александр Родионов был приговорен Мосгорсудом к трем годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс рублей по делу о хищении не менее 225 млн рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ.
Московский Комсомолец 06:56
Происшествия
Дети могут быть под перекрытиями обрушившегося в Петербурге дома
Собеседник агентства отметил, что на данный момент неизвестно, находились ли дети в момент обрушения в доме или нет.
Интерфакс 07:07
Общество
Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Общество
Умер артист балета Николай Фадеечев
Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.
Газета.Ru 06:54
Армия и оружие
Индия готовится к войне и просит Россию ускорить поставки С-400
Из-за роста напряженности на индийско-китайской границе Индия намерена добиваться от России поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки.
Русская Планета 06:21
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Здоровье
После выписки из больниц россияне продолжат лечение теми же лекарствами
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря корректировкам в лекарственном обеспечении пациентам будет позволено продолжать лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре.
RT на русском 06:52
Экономика
Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей
За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей.
Российская газета 07:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес снялась в купальнике для популярного бренда
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании американского модного бренда Guess.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
Курганский губернатор ответил читателям стихами
Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 06:48