Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

НРА: господдержка поможет покрыть потери МСП от пандемии во II квартале

ПРАЙМ00:20

Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 10:24

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новостивчера в 04:54

Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Вести.Ruвчера в 05:51

Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

ТАССвчера в 05:30

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 05:27

Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Коммерсантъвчера в 06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
474
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
920
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
370
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
1K
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
6
Общество

Таганрожцы смогут бесплатно пройти тестирование на антитела к COVID-19

Сдать бесплатно кровь на антитела к коронавирусу смогут также жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска и Каменска-Шахтинского Запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.
Ёрш 04:32
1
Футбол

Агуэро перенесёт операцию на травмированном колене

Евро-футбол.ру 04:25
Политика

В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу

Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
8
Экономика

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
7
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
124
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
549
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
30
Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
6
Политика

Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму

Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
64
Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
22
Происшествия

Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

Предприниматель Александр Родионов был приговорен Мосгорсудом к трем годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс рублей по делу о хищении не менее 225 млн рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ.
Московский Комсомолец 06:56
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
291
Происшествия

Дети могут быть под перекрытиями обрушившегося в Петербурге дома

Собеседник агентства отметил, что на данный момент неизвестно, находились ли дети в момент обрушения в доме или нет.
Интерфакс 07:07
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
59
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
411
Общество

Умер артист балета Николай Фадеечев

Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.
Газета.Ru 06:54
Армия и оружие

Индия готовится к войне и просит Россию ускорить поставки С-400

Из-за роста напряженности на индийско-китайской границе Индия намерена добиваться от России поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки.
Русская Планета 06:21
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
29
Здоровье

После выписки из больниц россияне продолжат лечение теми же лекарствами

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря корректировкам в лекарственном обеспечении пациентам будет позволено продолжать лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре.
RT на русском 06:52
1
Экономика

Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей

За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей.
Российская газета 07:05
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
21
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снялась в купальнике для популярного бренда

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании американского модного бренда Guess.
Lenta.ru 06:56
1
Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости вчера в 19:56
1
Общество

Курганский губернатор ответил читателям стихами

Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 06:48
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное