Экономика
ИнтерфаксНа поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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Общество
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Москвичей решили оставить без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:48
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Футбол
Йиранек: в Чехии все носят маски из-за коронавируса
Экс-игрок московского "Спартака" Мартин Йиранек рассказал о том, как в Чехии справляются с пандемией коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 10:27
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Космос
Forbes: США придется дорого заплатить за отказ от мест на российском «Союзе»
Отказ NASA от российского космического корабля «Союз» может обойтись Соединенным Штатам слишком дорого.
ПолитРоссия вчера в 09:59
Политика
Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит
Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 03:04
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
Наука
Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год
Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.
N+1 07:27
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Общество
Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина
Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Политика
Глава МИД Германии раскритиковал действия США по борьбе с коронвирусом
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Китай не могут служить образцом для Европы в борьбе с пандемией коронавируса.
Международная жизнь 09:29
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Общество
Девятиклассникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ-2020
Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Конкретные даты определят сами регионы.
АТВмедиа 10:00
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Самарская газета 12:06
Политика
Мишустин уволил первого замминистра просвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию
Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Уфа1.ру 07:23
Армия и оружие
В России модернизировали одну из самых мощных в мире пушек
В России завершили модернизацию самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка», предназначенного для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта.
News.ru 07 апреля в 07:42
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество
Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова
По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 апреля в 00:56
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55