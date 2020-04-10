"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.

Футбол Йиранек: в Чехии все носят маски из-за коронавируса Экс-игрок московского "Спартака" Мартин Йиранек рассказал о том, как в Чехии справляются с пандемией коронавируса, передает Sport24.

Политика Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 3

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 6

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+. 133

Наука Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.

Общество В Петербурге запретили посещение кладбищ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. 136

Общество В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса «Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. 107

Политика Глава МИД Германии раскритиковал действия США по борьбе с коронвирусом Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Китай не могут служить образцом для Европы в борьбе с пандемией коронавируса. 12

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*. 17

Политика Мишустин уволил первого замминистра просвещения Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 232

Общество Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости. 2,7K

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня. 290