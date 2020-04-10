Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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В Москве на поддержку бизнеса выделят 25 млрд рублей

ТАССвчера в 07:29

В Москве на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом выделят 25 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 07:13

Власти Москвы компенсируют бизнесу часть расходов по аренде

РИА Новостивчера в 07:40

Столичные власти выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса

Вечерняя Москвавчера в 07:03

Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку бизнеса

Агентство Москвавчера в 07:01

Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса

Москва 24вчера в 07:05

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

Интерфаксвчера в 07:19
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
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Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Политика

В Кремле выразили сочувствие США из-за ситуации с коронавирусом

Россия сочувствует американцам из-за сложившейся там тяжелой ситуации с коронавирусом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:10
Космос

Томский вуз поставил для НПО им. Лавочкина стенд для испытания электросистем космических аппаратов

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.
Интерфакс - Россия вчера в 04:43
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,8K
Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
11
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания вчера в 10:42
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Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

REGNUM 06:18
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
4
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад вчера в 09:28
32
Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
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Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
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Общество

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
38
Здоровье

Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
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Футбол

Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым болельщикам

РИА Новости вчера в 06:22
18
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru вчера в 21:17
40
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
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Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Общество

В Подмосковье вводится пропускной режим

Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
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Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Челябинской области

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области увеличилось до 42 человек.
АиФ Челябинск 02:06
15
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Политика

В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации

REGNUM 03:31
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Здоровье

Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом

Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
Политическая Экспертиза 06:38
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Религия

РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
News.ru вчера в 14:37
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