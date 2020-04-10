Экономика
ИнтерфаксНа поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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В Москве на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом выделят 25 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 07:13
Столичные власти выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 07:03
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Московский Комсомолец 07:10
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Томский вуз поставил для НПО им. Лавочкина стенд для испытания электросистем космических аппаратов
ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.
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Комсомольская правда вчера в 13:00
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Греция назвала дату начала туристического сезона
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Здоровье
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Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
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В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
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Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
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Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
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Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым болельщикам
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В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
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Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
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Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом
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Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
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