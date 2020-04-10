Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

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"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку бизнеса

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В Москве на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом выделят 25 млрд рублей

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Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса

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ТАСС07:29

Власти Москвы компенсируют бизнесу часть расходов по аренде

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На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

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Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
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В России из-за пандемии ограничили продажу разливного пива.
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Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
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Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
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Общество

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
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Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
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Общество

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Политика

В МИД Италии оскорбились публикациями немецкого СМИ

Министр назвал публикации немецкой газеты "постыдными" и "неприемлемыми". Он также выразил надежду, что Берлин осудит заявления СМИ.
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Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
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К прекращению транзита российского газа готовится Украина

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Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
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Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
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Путин назвал задачи России в космической отрасли

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам ракетно-космической отрасли, что она относится к жизненно важным секторам экономики и «решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».
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В Кремле заявили, что корректировок нацпроектов пока не было

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Правительство РФ хочет сделать «доступным» мобильный интернет

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Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
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