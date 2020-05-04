Коронавирус

REGNUMREGNUMНа поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Москва, 4 мая 2020, 13:20 — REGNUM «Российскому фонду технологического развития» будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности. Всего на эти цели правительство РФ направит 5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился
 выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.
Коммерсантъ06:14

Подробнее о событии

Правительство выделило 10 млрд руб. на средства защиты от COVID-19

РБК06:21

Мишустин выделил еще 10 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией в России

Газета.Ru06:18

Десять млрд рублей выделило правительство РФ на закупку средств защиты от коронавируса

Фонтанка.Ру05:06

Минпромторг получит 5 миллиардов рублей на внедрение новых технологий в промышленности

Вести.Ru05:50

Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

РИА Новости05:42

Правительство выделило 10 млрд руб. на проекты по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ06:14

В правительстве выделили 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда04:45
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Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Политика

В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России

Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:04
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Происшествия

В Донецке два человека пострадали в результате взрыва гранаты

REGNUM 05:45
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Общество

Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом

Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
21
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
47
Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
8
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
2K
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Известия 08:11
20
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Политика

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
1K
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

РИА Новости 05:14
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Происшествия

В Алтайском крае рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

Второму в Алтайском крае скончавшемуся пациенту с коронавирусом было 75 лет, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08:05
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Религия

Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помочь священникам

URA.Ru вчера в 20:23
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

Мослента 07:30
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Политика

В Кремле оценили возможность единовременного снятия ограничений в РФ

Ранее песков рассказал, что вопрос о снятии ограничительных мер в России будет решаться после получения показателей динамики распространения коронавируса от майских праздников.
Вечерняя Москва 08:24
Общество

Гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала идеальную растяжку

Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
Актуальные Новости 07:19
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Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
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Общество

Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

Вести.Ru 05:12
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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Технологии

Осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей

Согласно информации источника, осеннее обновление Windows 10 под кодовым названием 20H2 не получило каких-либо принципиально новых функций, равно как и ноябрьское обновление Windows 10 ноября 2019 года.
Профиль 04:00
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Автолюбители в Японии оказались самыми патриотичными

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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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