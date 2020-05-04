Коронавирус
REGNUMНа поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
Москва, 4 мая 2020, 13:20 — REGNUM «Российскому фонду технологического развития» будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности. Всего на эти цели правительство РФ направит 5 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.Коммерсантъ06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Официальный представитель российской авиационной компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова высказалась относительно возможных сроков возобновления международных рейсов.
Свободная Пресса 02:02
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Экономика
Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр
О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
REGNUM вчера в 02:11
Общество
Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями
Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Происшествия
Стало известно, кто умер от коронавируса за сутки в Брянске
Наш Брянск.Ru 04:19
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Политика
Россию обвинили в попытках украсть данные о коронавирусе у Британии
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина заявил, что американские исследовательские организации, работающие над вакцинами от нового коронавируса, могут столкнуться с кибератаками.
Рамблер 06:57
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Кресло спикера сената (верхней палаты) парламента Казахстана после дочери экс-президента Дариги Назарбаевой занял 49-летний Маулен Ашимбаев.
Газета.Ru 03:45
Футбол
«Спартак» хочет за Айртона не меньше 10 миллионов евро
«Спартак» не хочет расставаться с Айртоном.
ProstoProSport 06:02
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Происшествия
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Здоровье
Минздрав раскрыл пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
В Челябинской области введут обязательный масочный режим
Челябинск, 4 мая 2020, 13:49 — REGNUM В Челябинской области будет введён обязательный масочный режим.
REGNUM 06:49
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44