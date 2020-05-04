Коронавирус

REGNUMREGNUMНа поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Москва, 4 мая 2020, 13:20 — REGNUM «Российскому фонду технологического развития» будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности. Всего на эти цели правительство РФ направит 5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился
 выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.
Коммерсантъ06:14

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Минпромторг получит 5 миллиардов рублей на внедрение новых технологий в промышленности

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Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

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Десять млрд рублей выделило правительство РФ на закупку средств защиты от коронавируса

Фонтанка.Ру05:06

В правительстве выделили 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда04:45
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Официальный представитель российской авиационной компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова высказалась относительно возможных сроков возобновления международных рейсов.
Свободная Пресса 02:02
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Экономика

Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр

О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
REGNUM вчера в 02:11
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Общество

Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Газета.Ru 07:01
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Происшествия

Стало известно, кто умер от коронавируса за сутки в Брянске

Наш Брянск.Ru 04:19
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
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Общество

Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»

За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
1
Политика

Россию обвинили в попытках украсть данные о коронавирусе у Британии

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина заявил, что американские исследовательские организации, работающие над вакцинами от нового коронавируса, могут столкнуться с кибератаками.
Рамблер 06:57
3
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
94
Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Кресло спикера сената (верхней палаты) парламента Казахстана после дочери экс-президента Дариги Назарбаевой занял 49-летний Маулен Ашимбаев.
Газета.Ru 03:45
Футбол

«Спартак» хочет за Айртона не меньше 10 миллионов евро

«Спартак» не хочет расставаться с Айртоном.
ProstoProSport 06:02
Политика

В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
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Происшествия

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21
11
Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
23
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
27
Здоровье

Минздрав раскрыл пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
788
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Общество

В Челябинской области введут обязательный масочный режим

Челябинск, 4 мая 2020, 13:49 — REGNUM В Челябинской области будет введён обязательный масочный режим.
REGNUM 06:49
14
Общество

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Наука

Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили

Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
3,9K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
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Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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