Экономика
КоммерсантъНа поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей
Правительство России до 2024 года выделит 20 млрд руб. на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, соответствующее постановление уже подписано.
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Правительство выделит IT-компаниям 20 млрд руб. для разработки новых технологий
Интерфакс - Россиявчера в 10:10
Правительство РФ готово дать 20 млрд рублей IT-компаниям на разработки
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Китай отменит на неделю рейс Москва-Пекин авиакомпании Air China
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
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Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
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Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
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News-24.ru вчера в 06:33
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Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
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При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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