Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей

Правительство России до 2024 года выделит 20 млрд руб. на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, соответствующее постановление уже подписано.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Как сообщается на сайте Правительства РФ
, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. будет выделено 20 млрд руб. на гранты российским ИТ-компаниям для разработки новых продуктов.
CRN/RE12:52

Подробнее о событии

На поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей

Коммерсантъ14:13

Правительство РФ готово дать 20 млрд рублей IT-компаниям на разработки

Национальная служба новостей12:16

IT-компании получат 20 млрд рублей от правительства

Газета.Ru09:52

Правительство выделит IT-компаниям 20 млрд руб. для разработки новых технологий

Интерфакс - Россия10:10

IT-компании получат гранты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru10:06

Мишустин пообещал 20 млрд рублей IT-компаниям на новые разработки

Интерфакс10:02

Правительство России выделит 20 млрд рублей на гранты ИТ-компаниям

Kazanfirst.ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Экономика

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
185
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
43
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

За превышение на 40-60 километров в час при езде вне населенного пункта ОНФ считает правильным установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
РИА Новости 14:48
Общество

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

Южный Федеральный 14:09
209
Здоровье

Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям

Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
1
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
31
Здоровье

13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье

Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП.
Nord-News 12:36
2
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
566
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
15
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости 06:04
393
Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
6
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,3K
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
63
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
185
Технологии

Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма

Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
4
Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
16
Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
29
Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля

В регионе продлили режим повышенной готовности до 26 июля, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
Smi58.ru 13:43
11
Авто

Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании

Informus.ru 13:18
1
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
2,5K
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
2K
Общество

Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии

Известия вчера в 16:04
Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
142
Общество

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
19
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
305
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
13
Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
60
Политика

В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
23
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
103
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное