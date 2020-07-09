Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей

Правительство России до 2024 года выделит 20 млрд руб. на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, соответствующее постановление уже подписано.
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Власти РФ выделят ₽20 млрд ИT-компаниям. Как это поможет сфере блокчейна

РБК03:21

IT-компании получат 20 млрд рублей от правительства

Газета.Ruвчера в 09:52

Правительство РФ готово дать 20 млрд рублей IT-компаниям на разработки

Национальная служба новостейвчера в 12:16

Правительство выделит IT-компаниям 20 млрд руб. для разработки новых технологий

Интерфакс - Россиявчера в 10:10

IT-компании получат гранты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 10:06

Мишустин пообещал 20 млрд рублей IT-компаниям на новые разработки

Интерфаксвчера в 10:02

На поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 14:13
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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
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Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM 02:06
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Футбол

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Здоровье

Балоксавир предотвращал заражение гриппом после контакта с заболевшими

В группе принимавших препарат заболевших оказалось на 86% меньше по сравнению с группой плацебо.
Medvestnik.ru вчера в 06:11
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Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
3
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
3,4K
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Футбол

Медведев заявил о необходимости «затянуть пояса» в финансах «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал об экономической составляющей «Зенита».
Нева Спорт вчера в 14:46
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Космос

Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
3
Театры

За время пандемии «Урал Опера Балет» потерял около 100 млн рублей

Как пандемия отразится на репертуаре театра — в интервью Андрея Шишкина «Мы полны идей и не стонем».
Коммерсантъ Екатеринбург 03:20
Общество

В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
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Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
3
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости вчера в 11:09
12
Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
16
Здоровье

Назначен новый начальник томского облздрава после скандала с моргом

Губернатор Томской области назначил начальником департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя облздрава, сообщает пресс-служба томской администрации.
Sibnet Новости 02:12
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Наука

Главную опасность коронавируса для головного мозга определили

Британские ученые выяснили, что COVID-19 способен вызывать волну заболеваний головного мозга.
МедиаПоток 08 июля в 08:25
65
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
113
Политика

Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
473
Общество

Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля

Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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